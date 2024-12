Migranti: Renzi, ‘in centro Albania i detenuti albanesi in Italia, riduciamo sovraffollamento’

agenzia

Roma, 12 dic “L’opposizione deve fare proposte, non può solo criticare. E allora io voglio fare la mia parte, sulla vicenda del centro migranti in Albania”. Lo scrive Matteo Renzi in un post sui social.

“La Meloni spreca quasi un miliardo di € per un progetto che non sta in piedi. Quel centro migranti non si farà mai. Ma ormai i soldi sono stati spesi. La mia proposta è semplice: mettiamo nel centro migranti i circa duemila detenuti albanesi che sono oggi nelle carceri italiane. Riduciamo così il sovraffollamento. Abbassiamo i costi. E smettiamo di tenere i carabinieri e i poliziotti in Albania: servono in Italia, questi agenti, servono nelle nostre strade”, prosegue Renzi.