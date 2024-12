Migranti: Renzi, ‘Meloni accetti che centri Albania sono venuti male, soldi buttati’

agenzia

Roma, 17 dic La Meloni “su una debolezza oggettiva non accetta di dire, abbiamo sbagliato, questa c’è venuta male, 800mln di euro buttati nel cestino”. Lo ha detto Matteo Renzi a Di martedì, condotto da Giovanni Floris su La7.

“Siccome quella roba c’è, non capisco il motivo per tenere lì carabinieri e poliziotti che servirebbero a Roma, a Milano. In quel centro sono i cani, è diventato un canile. Perchè, anzichè buttare via i soldi, non facciamo un progetto che serve?”, ha aggiunto il leader di Iv.

