Migranti: Renzi, ‘Meloni paghi di tasca sua anche navi per Albania’

Roma, 30 ott “Giorgia Meloni paghi di tasca sua anche il conto della nave che è andata dall’Italia all’Albania e ritorno, non solo i debiti lasciati dagli italiani nei ristoranti albanesi”. Lo ha detto Matteo Renzi in un’intervista televisiva a Euronews Albania.

“Giorgia Meloni è una leader molto brava a comunicare. Quando viene in Albania, vede quattro turisti italiani che non pagano il conto e lasciano un debito di circa 80 euro. Giorgia Meloni fa il bel gesto e dice ‘Pago io, con i miei soldi, il conto che gli italiani non hanno saldato in Albania!’. Ora domando: ma il conto della nave che ha fatto Italia-Albania e Albania-Italia chi lo paga? E chi paga il costo dei poliziotti che ora sono in Albania con l’indennità di missione a non fare niente?”, ha proseguito il leader di Iv.