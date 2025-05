Migranti: Ricciardi (Pd), ‘centri Albania sono prova fallimento Meloni’

agenzia

Roma, 13 mag. “I centri in Albania rappresentano un gigantesco buco nero, sia sul piano dei diritti fondamentali sia su quello economico. I lavori per la loro realizzazione sono stati inspiegabilmente secretati: non si conoscono i nomi delle aziende coinvolte, né i criteri con cui sono stati assegnati appalti e subappalti, spesso in deroga alle regole. Un’opacità totale. Cosa sta cercando di nascondere il Governo?” Così, in Aula alla Camera, il vicepresidente dei deputati democratici Toni Ricciardi.