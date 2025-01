Migranti: Rotondi, ‘Meloni fa bene a ribadire di non essere ricattabile’

agenzia

Roma, 28 gen. . “Per carità, a fronte di una denuncia l’iscrizione nel registro degli indagati è una conseguenza prevedibile, per certi aspetti un atto dovuto, ma passa un messaggio raggelante e la Meloni fa bene a ribadire di non essere ricattabile, il Governo andrà avanti in materia di giustizia senza complessi e tremori”. Lo afferma Gianfranco Rotondi, presidente della Dc e deputato di Fdi.

