Migranti: Salvini, Musk? Io ascolto Colle ma libertà pensiero sacra, nessuna autocrazia’**

Roma, 14 nov. “Più di difensori della sovranità nazionale ci sono nel mondo, meglio è. Ovviamente il Presidente della Repubblica a cui faccio riferimento è Sergio Mattarella, che ascolto sempre con estrema attenzione, poi la libertà di pensiero di parola per chiunque, fortunatamente, è sacra. Poi gli italiani non aspettano Musk per decidere, così come in passato non ascoltavano Soros quando pontificava o Macron o altri che spiegavano agli italiani come sta nel mondo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini ai microfoni di ’24 Mattino’.