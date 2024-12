agenzia

Roma, 17 dic In Albania “i centri per i migranti sono vuoti. Ci sono stata, ho portato delle foto se vorrà farle vedere ai colleghi del Consiglio Ue. Chi sa se le porterà, quelle foto?”. Lo ha detto Elly Schlein, in aula alla Camera, rivolgendosi alla premier.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA