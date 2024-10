Migranti: Schlein, ‘accordo con Albania viola il diritto, quanto è costato per 16 persone?’

agenzia

Roma, 17 ott Al vertice del Pse “ho parlato della propaganda del governo sull’immigrazione e in particolare sull’accordo in Albania, chiarendo ai colleghi che è un accordo che spreca 800 milioni per violare il diritto fondamentale a chiedere asilo”. Lo ha detto Elly Schlein a Bruxelles.

“Non è possibile scegliere su una nave chi è fragile, chi non lo è, chi è minore e chi no. Chiediamo al governo di chiarire quanto è costato il primo viaggio. Di 16 persone ne sono dovute tornare indietro quattro, di cui due minori e due adulti fragili. E’ la dimostrazione che è un accordo che viola i diritti fondamentali, che si accanisce con chi è stato salvato in mare”, ha spiegato la segretaria del Pd.