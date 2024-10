Migranti: Schlein, ‘Cdm di domani? Aggirare norme Ue vuol dire uscire dall’Unione’

agenzia

Roma, 20 ott. Giorgia Meloni “ha già fatto una figuraccia e insiste. Continua con la propaganda, alimenta un grave scontro istituzionale e butta via i soldi degli italiani”. Così Elly Schlein a La Stampa che sulle norme allo studio per il Cdm di domani per tenere in piedi l’operazione Albania osserva: “Penso che, se un governo vuole aggirare norme e sentenze europee, può solo decidere di uscire dall’Unione europea. Non credo che vogliano proporre questo, anche se non sarebbe la prima volta per loro”.