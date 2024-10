Migranti: Schlein, ‘come garantire sicurezza se governo taglia 800 mln a comuni?’**

agenzia

Roma, 24 ott. “Garantire la sicurezza delle città è importante ma io mi chiedo come pensiamo di poter mettere i sindaci in condizione di garantire sicurezza con tagli come quelli previsti nella manovra che pesano per 800 milioni nel 2025 e per un miliardo nel 2026,? Tagli che si abbatteranno anche sulle forze di polizia locale”. Così Elly Schlein a Diritto e Rovescio su Rete4.

