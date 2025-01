Migranti: Schlein, ‘governo chiarisca immediatamente su rilascio Almasri’

agenzia

Roma, 21 gen. “Giorgia Meloni voleva inseguire i trafficanti di esseri umani in tutto il globo terracqueo, ne era stato arrestato uno libico in Italia e invece di dare seguito alle richieste della Corte penale internazionale che lo accusa di crimini di guerra e contro la dignità umana, lo hanno rimandato impunito in Libia. Il governo chiarisca immediatamente perché Almasri è stato scarcerato e lasciato andare”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein

