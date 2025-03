Migranti: Schlein, ‘Meloni trasforma centri Albania nei Cpr più cari della storia’**

agenzia

Roma, 28 mar. “Non solo Giorgia Meloni non riesce a chiedere scusa per i diritti calpestati e i soldi sprecati in Albania, ma rincara la dose. Pur di mandare qualcuno nei centri in Albania rimasti sempre vuoti e coprire il fallimento totale della sua propaganda, lo vuole trasformare nel Cprpiù caro della storia. 800 milioni di euro degli italiani che si potevano usare per assumere medici e infermieri”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

“Dopo averci rifilato per mesi la balla dell’effetto ‘deterrente’ sulle partenze, perché le persone non sarebbero arrivate in Italia, ora ci spiegano che manderanno in Albania solo persone da rimpatriare che si trovano già in Italia. E con costi maggiori, perché non potrebbero comunque rimpatriarle dall’Albania quindi dovrebbero riportarle nuovamente in Italia”.