agenzia

Roma, 24 ott. “Menefreghismo? Mi pare che sia più da parte del governo verso le leggi. Non è colpa delle opposizioni o dei giudici se non hanno letto le leggi. E vorrei esprimere solidarietà a giudici che vengono minacciati perchè in questa ricerca di un nemico al giorno poi si va a fomentare un odio incontrollato”. Così Elly Schlein a Diritto e Rovescio su Rete4.

