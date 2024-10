Migranti: Schlein, ‘Nordio si dimetta’

agenzia

Roma, 20 ott. Le parole del ministro Carlo Nordio, Elly Schlein le giudica “gravissime, lo rendono incompatibile con il ruolo che ricopre, il Pd chiede le sue dimissioni. Chi sta esondando è questo governo, che dimentica la separazione dei poteri e il fatto che nessuno possa ritenersi al di sopra della legge”.

“Se Meloni e i suoi ministri -dice la segretaria Pd a La Stampa- vogliono prendersela con i giudici vadano in Lussemburgo, sotto la sede della Corte di Giustizia europea, perché è lì che hanno stabilito che un Paese possa essere considerato sicuro solo se lo è in ogni sua parte e per tutti. I giudici italiani non possono fare altro che applicare quella sentenza”.

