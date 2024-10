Migranti: Schlein, ‘Ppe preoccupa, voto Commissione si inserisce in questo contesto’

agenzia

Roma, 20 ott. Giorgia Meloni con il piano Albania portato in Europa ha fatto “una bella figuraccia: il giorno dopo che lo ha presentato si è rivelato un totale fallimento”. Così Elly Schlein a La Stampa.

“Ma l’interesse che si è registrato in Europa rispetto all’accordo tra Italia e Albania ci preoccupa, ne abbiamo discusso con gli altri leader socialisti ed è uno dei segnali politici che non vanno sottovalutati. Temiamo che ci sia un tentativo da parte dei Popolari di cambiare la maggioranza che a luglio ha votato per Ursula von der Leyen. Come socialisti vigileremo, il voto sulla Commissione si inserisce in questo contesto”.