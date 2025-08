Migranti: scontro via social Pd-Fdi, ‘remate contro l’Italia’

agenzia

Roma, 3 ago. “Ancora difendete le prigioni vuote in Albania? Un progetto che viola i diritti umani, costato un miliardo di euro e pure illegale. Vergognatevi”. Il Pd replica così via social a un post di Fdi in cui si legge: “Mentre il Governo Meloni lavora per contrastare l’immigrazione clandestina e proteggere i confini, la segretaria del Pd esulta se si ostacolano le espulsioni. Elly, si può stare all’opposizione senza remare contro l’Italia”.