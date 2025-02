agenzia

Roma, 11 feb. “A precisa domanda in commissione il governo ha escluso la presentazione di emendamenti che prevedano il braccialetto elettronico per i migranti. Una marcia indietro di buonsenso rispetto a una misura ingiusta che ha già fallito in altri paesi”. Lo scrive sui social Filippo Sensi del Pd.

