Migranti: Sisler (Fdi), ‘magistratura ideologizzata favorisce clandestini’

Roma, 28 ago. “I giudici rossi, dopo il ‘caso Apostolico’, tornano a colpire chi si batte per giustizia e sicurezza e libera cinque clandestini giunti nei giorni scorsi a Porto Empedocle. Il tribunale di Palermo non convalida il fermo di 5 tunisini, favorendo di fatto l’immigrazione clandestina. Mentre il governo Meloni rispetta la volontà popolare espressa alle elezioni e vara norme per contrastare l’immigrazione illegale di massa, una parte della magistratura ideologizzata disapplica le norme e fa di tutto per favorire l’immigrazione illegale”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Sandro Sisler, vicepresidente della commissione Giustizia a Palazzo Madama.

