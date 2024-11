Migranti: Stroppa, ‘parole Musk da pensiero onesto, non voleva ledere sovranità Italia’**

agenzia

Roma, 14 nov. “Credo che le sue parole” sui giudici italiani, postate da Elon Musk su X, “siano come spesso accade frutto di un pensiero onesto, di certo non voleva ledere la sovranità del nostro paese o entrare nelle dinamiche del nostro paese: non è nel suo interesse, ma credo sia gusto ricordare” che le ha espresse “da privato cittadino, da imprenditore” e non ricoprendo un “ruolo che entrerà in carica solo tra qualche mese”. A dirlo a ‘Start’, su Skytg24, è Andrea Stroppa, l’esperto di cybersicurezza considerato l’uomo di Musk in Italia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA