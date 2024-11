Migranti: Tajani, ‘linguaggio Musk non è mio ma esiste problema magistrati politicizzati’**

agenzia

Roma, 14 nov. “Il linguaggio di Musk non mi appartiene”, ma “esiste un problema con alcuni magistrati che stanno usando il potere giudiziario per andare ad occupare spazi del potere esecutivo, del potere legislativo. Questo è veramente inaccettabile, quindi ritengo che alcuni magistrati politicizzati debbano fare una riflessione profonda, sono anni che lo diciamo”. Così il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani.