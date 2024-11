Migranti: Tajani, ‘linguaggio Musk non mi appartiene, d’accordo in pieno con Mattarella’**

agenzia

Roma, 14 nov. “Condivido assolutamente le parole del Presidente Mattarella, durante la campagna elettorale americana non ho mai detto nulla a favore dell’uno o dell’altro. Proprio perché noi rispettiamo il popolo americano che ha scelto liberamente, con un’ampia maggioranza, così vogliamo che sia rispettata la volontà del popolo italiano e che siano rispettate le Istituzioni italiane. Il linguaggio di Musk non mi appartiene, quindi noi siamo un Paese libero, indipendente, democratico, capace di scegliersi il proprio destino”. Lo dice il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani.