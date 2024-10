Migranti: Tajani, ‘non spetta a giudici cambiare leggi, loro le devono solo applicare’**

agenzia

Santa Flavia (Palermo), 26 ott. “I magistrati devono applicare la legge. Punto. Non sono loro che devono cambiare le leggi. Non spetta a loro. Spetta al Parlamento”. Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani a margine della kermesse di Fi a Santa Flavia (Palermo). “Se qualche magistrato cerca di trasformare il proprio potere in potere politico, io dico che c’è una grande violazione, di quella che Montesqueiu diceva. E’ questo il punto. La bilancia la tiene in mano il giudice che decide”, ha aggiunto.

