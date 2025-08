Migranti: Tajani, ‘se decidono tutto magistrati, mi dimetto e ne mettiamo uno a Farnesina’

agenzia

Roma, 3 ago. “Non può essere un giudice a decidere se un paese è sicuro o meno, un paese dove rimandare un immigrato irregolare. La sentenza della Corte di Giustizia limita la dignità dei funzionari pubblici che non siano magistrati”. Lo dice Antonio Tajani agli Stati generali del Mezzogiorno di Fi.

“Perché un magistrato deve essere in grado di decidere, non conoscendo il problema, se un paese è sicuro oppure no, mentre diplomatici, funzionari, consoli che vivono anche in quei paesi, i funzionari del Ministero dell’Interno, i funzionari di Palazzo Chigi che elaborano il lavoro, non lo sanno? Lo sa il magistrato che non si è mai occupato di quella vicenda o chi lo fa per mestiere se un paese X è più o meno sicuro, perché c’è un’ambasciata, perché c’è un consolato?”.