Migranti: Tajani, ‘Ue ha compreso che non nostra questione nazionale ma tema europeo’

agenzia

Roma, 11 mar. “Mi pare che anche a Bruxelles si siano resi conto che la battaglia storica che abbiamo combattuto noi italiani sulla questione migratoria non è una questione nazionale o dei paesi del sud ma è un grande tema europeo. L’Europa già con il primo accordo ha fatto un passo in avanti. Oggi si prepara a fare un altro importante passo in avanti che ascolta le richieste e le proposte dell’Italia. La difesa della frontiera è il breve termine. Poi ci vuole il medio termine e il lungo termine. Il Piano Mattei è anche parte di questa strategia. Il fatto di poter rimandare a casa propria coloro che sono immigrati clandestinamente e non hanno diritto ad essere considerati rifugiati mi pare una cosa saggia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani all’evento fieristico a Verona di Alis “Let Exp – Logistic Eco Transport”