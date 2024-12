Migranti: Tarquinio, Schlein e Ciani a evento S&D su politiche migratorie

agenzia

Roma, 12 dic “A venticinque anni dalla tragica morte di Yaguine Koïta e Fodé Tounkara, i due giovani guineani che persero la vita nel tentativo disperato di raggiungere l’Europa, assistiamo ancora oggi con trepidazione e sgomento alla vicenda di Yasmine e dei suoi compagni di viaggio”. Lo dice Paolo Ciani, segretario di Demos e vicepresidente del gruppo Pd-Idp alla Camera dei deputati, alla vigilia dell’evento ’25 anni di politiche migratorie, razzismo e integrazione in Italia ed in Europa’ che si terrà sabato 14 dicembre dalle 9.30 alle 13.30 presso il Centro Frentani di Roma, in via dei Frentani n.4.