Migranti, trafficante estradato in Italia dall’Albania

agenzia

E' un egiziano coinvolto nell'operazione El Rais della polizia

PALERMO, 12 MAG – È stato estradato in Italia dall’Albania uno degli arrestati all’estero nell’ambito dell’operazione “El Rais”, condotta dalla Polizia di Stato di Siracusa e dal Servizio Centrale Operativo e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. L’attività rappresenta un seguito della vasta operazione conclusa lo scorso 8 aprile, con l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare a carico di 15 persone di nazionalità egiziana ritenute appartenenti ad una organizzazione specializzata nel traffico di migranti sulla rotta del Mediterraneo Orientale, che avrebbe favorito l’ingresso clandestino in Italia di almeno 3.000 persone a partire dal 2021 per un giro d’affari di almeno 30 milioni di dollari. L’indagato, un cittadino egiziano di 49 anni, è giunto a bordo di un volo partito dalla città di Tirana e atterrato nell’aeroporto di Fiumicino; scortato dagli agenti del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia è stato successivamente recluso nel carcere di Rebibbia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. “Si tratta di un ulteriore e significativo risultato – si legge in una nota della questura di Siracusa – ottenuto grazie alla collaborazione tra le autorità italiane e quelle albanesi che consentirà di processare in Italia uno dei componenti della complessa rete criminale dedita al traffico di migranti, operante tra l’Egitto, la Turchia e la Grecia”. L’indagine ha visto il coinvolgimento di diverse autorità e forza di polizia estere (albanesi, tedesche, turche e omanite), coordinate dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

