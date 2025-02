agenzia

Palermo, 8 feb. Trovata in una fattoria a Jikharra, nel Sud-Est della Libia, una fossa comune contenente 19 corpi. E’ la denuncia, su X, della organizzazione umanitaria Refugees in Libya. Secondo l’ong la fattoria libica sarebbe stata utilizzata dai trafficanti di uomini come nascondiglio per trasferire i migranti verso le città costiere.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA