Migranti: Zaratti (Avs), ‘da 20/5 in centri albanesi ma strutture nemmeno in costruzione’

Roma, 25 mar. – “L’avvio dell’operatività dei centri albanesi è previsto non oltre il 20 maggio: questo prevede il bando di oltre 16milioni di euro l’anno per la realizzazione del Protocollo Italia-Albania. Sono tempi accelerati, diremmo assurdi, per strutture che, a quanto risulta, non sono ancora nemmeno in costruzione”. Lo afferma Filiberto Zaratti, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella Commissione Affari costituzionali della Camera che ha presentato una interrogazione ai ministri degli Esteri e dell’Economia.

“Il centro per le procedure di sbarco e di identificazione è previsto nel porto di Shengjin, l’altro a Gjadër, dove i migranti staranno in ‘stato di trattenimento’ in attesa di approvazione della domanda di asilo o del provvedimento di espulsione; una volta sbarcati a Shengjin e poi condotti a Gjadër, dove la capienza massima è di 3mila migranti, si procederà all’identificazione e allo definizione dello status da parte delle nuove Commissioni territoriali. I tempi sono quelli previsti dalle nuove ‘procedure accelerate di frontiera’ del decreto Cutro: 28 giorni per l’identificazione e la verifica dei requisiti per l’asilo”.