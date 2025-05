Mike Waltz verso le dimissioni dopo il chatgate

agenzia

Media Usa, 'Lascerà l'incarico'. Politico: 'Witkoff in pole'

WASHINGTON, 01 MAG – Il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Donald Trump, Mike Waltz, lascerà il suo incarico in seguito allo scandalo del chatgate. Lo riportano i media statunitensi. Waltz e il suo vice Alex Wong erano entrambi pronti ad andarsene, ha riferito la CBS News, mentre Fox News ha affermato che Trump dovrebbe rilasciare presto un commento. La Casa Bianca non ha rilasciato dichiarazioni immediate. “I nomi di un sostituto sono stati discussi alla Casa Bianca per settimane, ma il progetto di rimuovere Waltz potenzialmente già questa settimana ha preso piede negli ultimi giorni”, riporta Politico citando fonti vicine alla Casa Bianca. “Attualmente, una delle scelte principali” per sostituire Waltz “è l’inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, che sta guidando i negoziati con Russia, Iran e Hamas a Gaza”, aggiunge il media americano riportando quanto appreso da fonti vicine al dossier. La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, interpellata da Politico al proposito ha sottolineato che “non risponderemo alle indiscrezioni di fonti anonime”

