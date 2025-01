Milan, fermato sull’1-1 a San Siro dal Cagliari

agenzia

Milano, 11 gen. – Dopo l’esaltante esordio sulla panchina del Milan con il trionfo in Supercoppa, Conceicao non parte altrettanto bene in Serie A. La squadra rossonera non va oltre a un pari per 1-1 a San Siro contro il Cagliari. Al vantaggio di Morata al 51′ risponde Zortea al 55′. In classifica il Milan aggancia il Bologna in settima posizione a quota 28, i rossoblù invece sono al 18° posto con 18 punti.

Dopo il minuto di silenzio in ricordo del ‘ragno nero’ Cudicini, scomparso nei giorni scorsi all’età di 89 anni, la squadra di casa parte forte. Al 4′ gran palla di Leao che premia Musah, bravo a sua volta a vedere il corridoio per Reijnders, l’olandese non ci arriva per poco. Al 7′ la riposta rossoblù: sponda di Piccoli, che in area serve Zappa a rimorchio, cross per Viola che in acrobazia da pochi passi manda alto. Al 10′ destro dalla distanza di Leao con Caprile che fa buona guardia. Al quarto d’ora sugli sviluppi di un corner tentativo di Hernandez ma il suo sinistro, deviato da Zappa, termina di poco alto.

Al 19′ conclusione di Reijnders dal limite dell’area, Caprile para a terra. Alla mezz’ora ci prova Fofana da fuori area: palla larga. Al 36′ preziosa chiusura di Calabria su Viola, liberato da un assist di Zortea. Al 38′ ripartenza dei sardi con Felici che salta Calabria in velocità e serve Piccoli che va al tiro, murato da Thiaw. Al 40′ grande azione di Felici che si accentra e calcia a giro col destro. Si allunga Maignan che salva in corner con la mano di richiamo. Poco dopo Felici finisce sul taccuino dell’arbitro per un fallo su Hernandez punito dall’arbitro Fourneau con un giallo.

Nella ripresa si riparte senza cambi. Al 2′ dagli sviluppi di un calcio piazzato di Reijnders, Pulisic controlla al limite dell’area e calcia di controbalzo con il destro: palla che colpisce la traversa e finisce alta. Al 5′ si vede Morata: lo spagnolo va al tiro Palomino devia e la conclusione finisce sull’esterno della rete. Sono le prove generali del gol che arriva un minuto dopo. Hernandez pennella per l’inserimento in area di Pulisic. Secondo legno in pochi minuti dello statunitense, beffato dalla deviazione sul palo di Caprile, ma il primo a raggiungere il pallone è Morata che appoggia in rete da pochi passi.

Dura però poco il vantaggio del Milan perché il Cagliari trova il pari al 10′: Felici serve Zortea che anticipa Hernandez e va al tiro: papera di Maignan che si fa passare il pallone sotto le braccia e 1-1. Al 16′ Leao trova il varco per servire Pulisic che da posizione leggermente defilata calcia addosso a Caprile, sprecando un’ottima occasione. Subito dopo tiro di Hernandez e palla alta sopra la traversa. Al 18′ Conceicao inserisce Jimenez ed Abraham: fuori Calabria e Musah. Nicola mette Deiola al posto di Viola. Al 27′ tiro di Reijnders da dimenticare e palla lontana dalla porta di Caprile.