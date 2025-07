Milan inizia a far sul serio, squadra in partenza per la tournée

agenzia

Mercoledì sfida Arsenal, Pobega e Emerson Royal non convocati

MILANO, 19 LUG – Questa sera il Milan partirà per la tournée in Asia e Pacifico e inizierà a fare sul serio. Volo per Singapore con tutti i big convocati da Massimiliano Allegri. Out Tommaso Pobega, per questioni legate al mercato visto che dovrebbe trasferirsi al Bologna, ed Emerson Royal, ancora alle prese con l’infortunio e al centro dell’interesse del Betis Siviglia. Nomi che si aggiungono a quelli di Adli, Vasquez e Bennacer, già fuori dai piani dei rossoneri. Tra i convocati di Allegri ci sono però anche dei giovanissimi come Christian Comotto e Mattia Liberali. In tournée il Milan dovrà mettersi alla prova in tre amichevoli: si inizia mercoledì 23 contro l’Arsenal a Singapore, si prosegue contro il Liverpool a Hong Kong il 26 e per concludere la sfida del 31 luglio a Perth contro Perth Glory. Intanto questa mattina test in famiglia a Milanello contro Milan Futuro in attesa della partenza. La squadra di Allegri ha vinto 3-0 con le reti di Davide Bartesaghi, Mattia Liberali e Matteo Gabbia.

