Milano a tutto sprint nel finale, indice Ftse Mib +1,9%

agenzia

Prosegue la corsa di Mps e di Tim. Spread giù a 121,4 punti

MILANO, 14 NOV – Accelera nel finale Piazza Affari, con l’indice Ftse Mib in crescita dell’1,91% a 34.352 punti. Prosegue la corsa di Mps (+12,04%), congelata nella mattinata per eccesso di rialzo dopo il collocamento di un pacchetto del 15% da parte del Tesoro. Il 5% è stato rilevato da Banco Bpm (+2,78%). Sotto i riflettori anche Tim (+8,33%), salita fino all’8%, dopo che l’amministratore delegato Pietro Labriola ha annunciato il possibile ripristino del dividendo. Scende a 121,4 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 6,2 punti al 3,56% e quello tedesco di 3,2 punti al 2,35%.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA