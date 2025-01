Milano: accoltellò poliziotto davanti a stazione, pm chiede 13 anni e 4 mesi

agenzia

Milano, 16 gen. La procura meneghina ha chiesto, nel processo con rito abbreviato, la condanna a 13 anni e quattro mesi per Hasan Hamis, 37 anni, per il tentato omicidio dell’agente di polizia Christian Di Martino accoltellato l’8 maggio del 2024 davanti alla stazione di Milano Lambrate. L’imputato deve rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni nei confronti di altri due poliziotti, porto abusivo del coltello, lesioni nei confronti di una passante colpita alla testa da un sasso, l’attentato alla sicurezza dei trasporti per il lancio di pietre contro i treni in corsa e false attestazioni sull’identità.

Il gup Silvia Perrucci, di fronte alla quale il trentasette ha chiesto scusa, non ha concesso la perizia psichiatrica chiesta dalla difesa, l’avvocata Tiziana Bacicca.