Milano: Alfieri, ‘da Pd piena fiducia in Sala’

Roma, 21 lug. “Noi siamo convinti che Sala abbia lavorato bene e che Milano sia cresciuta molto. E quando cresci molti, hai anche problemi da governare. Questa è una crisi di crescita, non di involuzione. Milano è diventata una città europea, che attrae capitali dall’estero. Ora pensare di buttare via il bambino con l’acqua sporca, mi pare un grave errore. C’è da capire cosa non funzionato e rilanciare. Da parte del Pd c’è piena fiducia e volontà di andare avanti insieme, va fatto un tagliando e andare avanti nei prossimi due anni nell’interesse della comunità milanese”. Così Alessandro Alfieri, senatore Pd, a Start su Sky Tg24.