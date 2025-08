Milano: Catella a gip, ‘Pirellino più grande fregatura che ho avuto’

agenzia

Milano, 4 ago. “Ora consentitemi di guidarvi attraverso quello che è successo sul Pirelli 39 perché io magari in maniera un pochino inopportuna l’ho definito la più grande fregatura che io ho avuto”. E’ uno dei passaggi dell’interrogatorio preventivo di Manfredi Catella, fondatore di Coima, arrestato (domiciliari) nell’inchiesta milanese sull’urbanistica. L’imprenditore deve rispondere di corruzione per i presunti legami con Scandurra e di induzione indebita invece per l progetto Pirellino -Torre botanica e dei presunti rapporti con Marinoni.

Nel lungo interrogatorio dello scorso 23 luglio, assistito dagli avvocati Francesco Mucciarelli e Adriano Raffaelli, ripercorre il lungo braccio di ferro con il Comune sul progetto di via Pirelli arrivato davanti al Tar e al Consiglio di Stato e non ancora concluso. Agli atti dell’inchiesta c’è un messaggio del costruttore al direttore generale del Comune Chistian Malangone: “Il tempo sarà finito”, ma per Catella è innocuo. “Non è che io minaccio, cosa minaccio? Il tempo è finito perché noi avevamo il dialogo, la negoziazione che stavamo facendo col Comune, a un certo punto non se ne può più: andiamo per vie giudiziali” dopo le varie bocciature al progetto realizzato dall’archistar Stefano Boeri.