Milano: chat Tancredi a Sala, ‘in Comune terrore di avvisi garanzia’ su urbanistica

Milano, 14 ago. “Martedì vado a parlare, insieme a Mandarano (capo dell’avvocatura del Comune di Milano, ndr) e Ciacci (alla direzione specialistica legalità e controlli di Palazzo Marino, ndr) con il procuratore capo Viola sulle inchieste edilizie”. Inizia così un messaggio del 13 gennaio 2024 che l’allora assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi (ai domiciliari) invia al primo cittadino Giuseppe Sala. Un messaggio che emerge in una delle chat depositate dalla Procura al Riesame e che restituisce l’effetto che l’inchiesta suscita sulla politica.

“Bene la sentenza di ieri della Cassazione su Aspromonte, ma negli uffici il clima è pessimo, sconforto e terrore di ricevere da un giorno all’altro avvisi di garanzia. Ovvio che si tratta di un attacco politico che colpisce gli anelli deboli” aggiunge Tancredi che tre giorni dopo scrive un altro messaggio a Sala sullo stesso tema. “Incontro con Viola (procuratore capo, ndr) e Siciliano (procuratrice aggiunta titolare del fascicolo sull’urbanistica, ndr) positivo e cordiale. Loro disponibilità a continuare questo dialogo. Ho proposto nuovo incontro tra un mese e intanto manderò una relazione spiegando anche cosa intendo fare col nuovo Pgt. Siciliano sembra comunque perplessa sull’interpretazione di alcune norme, che a mio parere sono molto chiare”.