Milano-Cortina: Basso (Pd), ‘risolvere criticità per interesse Italia’

Roma, 20 mar. “Condividiamo l’obiettivo del governo di garantire che l’Italia sia pronta ad accogliere uno degli eventi sportivi più prestigiosi e seguiti a livello internazionale, i Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, non solo in termini di visibilità internazionale ma anche per le opportunità di sviluppo economico, sociale e infrastrutturale che possono generare per le regioni coinvolte. Tuttavia, non possiamo non evidenziare alcune preoccupazioni che ci spingono a una posizione di cautela, principalmente per quanto riguarda la trasparenza nelle procedure di affidamento, la qualità delle opere, l’impatto ambientale dei progetti infrastrutturali e la reale distribuzione dei benefici economici tra le comunità locali. Nello specifico, il trasferimento di competenze ad ANAS solleva questioni importanti riguardo alla trasparenza e alla concorrenza nelle assegnazioni dei lavori. Inoltre, l’accelerazione dei lavori è necessaria per rispettare i tempi previsti per l’evento, ma questo non deve avvenire a discapito della qualità degli interventi. E’ poi fondamentale che i benefici economici generati dall’organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici siano distribuiti equamente, portando a un vero sviluppo delle comunità locali. Le realtà locali devono essere coinvolte attivamente per assicurare che le opere realizzate rispondano alle esigenze del territorio e contribuiscano allo sviluppo sostenibile delle regioni ospitanti”. Lo afferma il senatore del Pd Lorenzo Basso, Vice Presidente VIII Commissione, intervenendo in Aula a Palazzo Madama.