Milano-Cortina: Livigno capitale di freestyle e snowboard

Ospiterà otto gare nei nuovi impianti olimpici

ROMA, 05 FEB – A un anno dai Giochi olimpici invernali di Milano – Cortina 2026, Mottolino Livigno si prepara a diventare il centro mondiale dello snowboard e del freestyle. Sulle piste e sullo snowpark del Mottolino saranno infatti assegnati i titoli di Sci freestyle (8 gare per 24 medaglie), e di Snowboard (11 gare per 33 medaglie). Giovedì 6 febbraio partirà il conto alla rovescia. “Abbiamo vissuto e stiamo vivendo l’appuntamento olimpico come un punto di partenza, sostenendo investimenti ingenti, dall’innovativo Headquarter, alla ristorazione, fino alla nuova cabinovia Mottolino e seggiovia Sponda, non sono solo finalizzati alle gare a cinque cerchi ma rappresenteranno una legacy che sosterrà lo sviluppo nei prossimi anni”, ha affermato Marco Rocca, amministratore delegato di Mottolino spa. Negli ultimi 4 anni, la società ha investito oltre 45 milioni di euro. Due i punti chiave della stazione sciistica: la nuova cabinovia Mottolino, realizzata da Doppelmayr, a 10 posti, con maggiore portata oraria (3200 p/h), dovuta anche alla maggiore velocità di esercizio (6 m/s). E la nuova seggiovia Monte Sponda, la prima seggiovia ad 8 posti in Lombardia, con una portata oraria che passa da 2400 a 3200 persone. Intanto ci si prepara alle gare olimpiche: il 6 febbraio la tappa ufficiale del Corona Winter Tour mentre il Rifugio Camanel ospiterà uno show dedicato al conto alla rovescia. Già dalla fine di gennaio è attivo poi il villaggio invernale di EA7, official outfitter del Team Italia oltre che partner dei Giochi. “Iniziamo un lungo conto alla rovescia con l’entusiasmo con cui si affronta un appuntamento epocale – ha commentato Ian Rocca, managing director di Mottolino Fun Mountain – Da ex atleta di freestyle e da local, è una soddisfazione unica vedere assegnare così tante medaglie olimpiche sulle piste dove ho mosso i primi passi sulla neve e nello snowpark che ho contribuito a realizzare”.

