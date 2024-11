Milano-Cortina: Malagò ‘lavori procedono a pieno ritmo’

agenzia

N.1 Coni 'Bach sarà in Italia per incontri istituzionali'

ROMA, 20 NOV – “I lavori per Milano-Cortina procedono a pieno ritmo. Il presidente del Cio, Thomas Bach, farà visita ai massimi livelli istituzionali italiani e sarà nel nostro paese il 24-25 gennaio e dal 3 al 5 febbraio e il 5 sarà a Milano perché ci sarà la cerimonia di One Year To Go di Milano-Cortina”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nella conferenza stampa post Giunta. “Oggi non c’è più questa attenzione spasmodica sulla pista da bob – ha concluso – . Tutte quante le opere precedono. Sono contento del gruppo di lavoro di Milano-Cortina”.

