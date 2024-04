Milano-Cortina: Morfino (M5S), ‘destra li ha trasformati nei giochi dello spreco’

agenzia

Roma, 25 mar. “Quando nacque l’idea della candidatura di Milano-Cortina per i Giochi invernali, il dossier olimpico doveva poggiare su due pilastri ben precisi. Zero sperperi di risorse pubbliche e alta sostenibilità ambientale della candidatura, con una “ratio” precisa delle opere infrastrutturali da lasciare in eredità ai cittadini dei territori interessati. Con l’avvento delle destre al governo si sono trasformati nei giochi dello spreco. I costi sono quasi raddoppiati: siamo già oltre i 3 miliardi e mezzo di euro di spesa e il tassametro continua a correre all’impazzata. Di questi fondi i privati copriranno tra tutto un 5%. E le ricadute sui territori allo stato attuale non sembrano proprio rosee, perché la “legacy” più importante che questi Giochi dovevano lasciare ai comuni che li ospitano, cioè le infrastrutture trasportistiche, è completamente azzerata”. Così la deputata M5s Daniela Morfino a seguito del suo intervento in discussione generale sul dl Milano-Cortina 2026.