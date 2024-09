Milano-Cortina: svelati i cerchi olimpici ad Anterselva

agenzia

A 496 giorni dalla cerimonia ufficiale dalle Olimpiadi invernali

BOLZANO, 28 SET – Ad Anterselva di Mezzo si è svolta la simbolica cerimonia di svelamento dei cerchi olimpici. Il conto alla rovescia è ufficialmente partito. A 496 giorni dalla cerimonia ufficiale dalle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, Anterselva ha celebrato il primo appuntamento ufficiale in previsione della rassegna, la cui inaugurazione è prevista per il 6 febbraio 2024. Atleti del presente, leggende del passato e campioni del futuro, oltre ad una delegazione di rappresentanti paralimpici e della comunità locale, si sono ritrovati questa mattina ad Anterselva di Mezzo per celebrare il simbolo più importante dei Giochi. La cerimonia di svelamento dei cerchi olimpici si é tenuta alla presenza, tra gli altri, del presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher, il sindaco di Rasun-Anterselva, Thomas Schuster, l’amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina, Andrea Varnier, il Commissario del Governo, Vito Cusumano, e il presidente del Coni Alto Adige Alex Tabarelli. Tra i presenti, anche alcune leggende passato dello sport altoatesino come Isolde Kostner, Gustav Thöni e Armin Zöggeler. L’Alto Adige ospiterà le gare di biathlon, in programma nell’Arena Alto Adige, lo stadio di biathlon di Rasun Anterselva. “Con questa cerimonia possiamo capire, veramente, dopo tanto lavoro, che il nostro territorio ospiterà i Giochi olimpici: Gli anelli che da oggi saranno visibili ad Anterselva, la casa del biathlon, sono il simbolo sportivo più importante, un segno di comunità e solidarietà”, ha rimarcato nel suo intervento il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher. L’amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina, Andrea Varnier, ha rimarcato la tradizione decennale di Anterselva. “All’appuntamento olimpico del 2026 puntiamo su località che vantano una storia e una tradizione sportiva: Anterselva, da questo punto di vista, rappresenta un modello per i nostri Giochi, grazie ai cinquant’anni di storia nel biathlon”. Molto emozionato il padrone di casa, il sindaco di Rasun-Anterselva, Thomas Schuster. “I Giochi olimpici ad Anterselva e in Alto Adige sono il frutto di un progetto condiviso”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA