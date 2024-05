Milano-Cortina: tre indagati per indagine procura su corruzione e turbativa

agenzia

Milano, 21 mag. Sono tre le persone indagate dalla procura di Milano corruzione e turbata libertà d’incanto in un’inchiesta che riguarda l’evento Milano-Cortina 2026. Nessuna delle tre è un dirigente o dipendente attuale della Fondazione dove il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Milano sta effettuando perquisizioni e acquisizioni dei sistemi informatici. Sequestri sono in corso, da quanto si apprende, anche in una società di Orvieto a cui sono stati affidati i servizi digitali per le Olimpiadi invernali e in alcuni uffici Deloitte, subentrata all’azienda umbra. L’operazione è coordinata dai pm Francesco Cajani e Alessandro Gobbis e dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano.

