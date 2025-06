Milano-Cortina:’commissario non coincida con ad Società’

agenzia

Anac,'Controllore e controllato potrebbero in parte sovrapporsi'

ROMA, 09 GIU – “Con riferimento ai Giochi Milano-Cortina, si prevede la nomina a commissario dell’ad della Società Milano-Cortina. Ma siccome la società ha un ruolo operativo per i contratti sarebbe utile che il commissario fosse un soggetto terzo rispetto a chi svolge le gare. Suggerirei quindi di seguire lo schema tipico, perché altrimenti controllore e controllato potrebbero in parte sovrapporsi”. Lo ha detto il presidente dell’Anac Giuseppe Busia in audizione alle commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera in merito al dl Infrastrutture.

