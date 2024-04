Milano: Cucchi (Avs), ‘fatti Beccaria aberranti, rischio punta iceberg’

agenzia

Roma, 22 apr. “Le carceri italiane sono diventati luoghi di sospensione dei diritti fondamentali, mentre continua il prezioso lavoro della magistratura nel ‘difendere’ il reato di tortura. Quanto accaduto nel carcere minorile ‘Cesare Beccaria’ di Milano è aberrante e potrebbe essere solo la punta dell’iceberg. Il ministro Nordio venga immediatamente in Aula al Senato a riferire sull’arresto di agenti di polizia penitenziaria, accusati di fatti gravissimi come la tortura, l’abuso d’ufficio e di potere e perfino una tentata violenza sessuale”. Lo afferma la senatrice dell’Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Cucchi.