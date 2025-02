Milano ‘d’azzardo’, città maglia nera con 65mila giocatori dipendenti: l’allarme

agenzia

Roma, 31 gen. (Adnkronos Salute) – Milano maglia nera per il gioco di azzardo: 65 mila giocatori dipendenti da slot machine, gratta e vinci, scommesse su cui ‘investono’ senza badare a spese, con un volume di puntate online pro capite pari a 864 euro, complessivamente otto miliardi e mezzo, 110 milioni sono nell’hinterland milanese. Preoccupano i dati, in crescita, fra i giovanissimi: in Italia sono 120 mila i nuovi ‘addicted’ secondo le ultime stime di una recente indagine di Espad (European school survey project on alcohol and other drugs), di cui il 33% è minorenne. Le dipendenze comportamentali, recentemente introdotte in ambito psichiatrico, sono dunque una grande sfida, a partire dall’intercettazione delle persone a rischio, fino alle modalità diagnostico-terapeutiche non solo per gli esperti di salute mentale, ma per tutta la classe medica che deve essere pronta a gestire, individuare e trattare. Con l’obiettivo di fornire una adeguata (in)formazione su questo tema di grande attualità, l’Omceo Milano – in collaborazione con l’Associazione ‘La banda degli Onesti Ets’ e ‘Telefono Donna Italia’ – ha organizzato per i propri iscritti sia medici che odontoiatri un corso di formazione (sotto forma di Fad Asincrona) dal titolo “Le nuove dipendenze: l’importanza di un intervento precoce”. Già online sulla piattaforma dell’Ordine, il corso dà diritto a 4,5 crediti formativi e sarà disponibile fino al 31 dicembre 2025. Per iscriversi: www.omceomi.it “Sono soprattutto i medici di famiglia a dover essere in grado di percepire e individuare precocemente possibili problemi di ludopatia e di comportamenti alterati dei pazienti in questo ambito – spiega il presidente OmceoMi, Roberto Carlo Rossi –. E per farlo servono competenze che in questi anni raramente sono state approfondite. Questa nostra iniziativa serve proprio a fornire indicazioni utili, capacità di individuare segnali, competenze anche per affrontare il tema direttamente e poi indirizzare il paziente allo specialista. Milano, secondo gli ultimi dati, è una città a rischio molto alto, ed è importante quindi che i medici siano particolarmente attenti a questi fenomeni, in costante crescita ed evoluzione”. Secondo la definizione dell’Istituto superiore di sanità – aggiunge Riccardo Gatti, medico chirurgo, specialista in psichiatria e psicoterapeuta, e tra i relatori al corso – le dipendenze comportamentali riguardano l’incapacità dell’individuo di moderare un particolare comportamento di solito considerato normale e non patologico, e che diventa tale quando sviluppa caratteristiche compulsive che compromettono la vita personale. Nella dipendenza da sostanze invece, la compulsione è verso l’assunzione di una specifica sostanza psicoattiva. La sfida è oggi definire innanzitutto quale sia il ‘limite’ di normalità in un contesto di vita reale e diagnostico sempre più intricato. Il campo delle dipendenze è, infatti, in costante evoluzione, con nuove sostanze, comportamenti e tecnologie che creano scenari complessi”. “Le situazioni specifiche che verranno presentate durante il corso – conclude il presidente Rossi – aiutano a identificare interventi mirati e concreti, a comprendere quando una dipendenza va considerata patologica che turba la vita della persona, e quindi affrontata da una équipe multidisciplinare, con interventi mirati al fine di prevenirne l’insorgenza o l’evoluzione. Soprattutto occorre restituire alla persona la speranza di poter guarire dalla dipendenza comportamentale, riscoprendo una sana relazione con l’oggetto del proprio desiderio, di saperlo gestire e agire, dando così un significato al nostro operato di medici”. Il corso, che ha come responsabili scientifici Costanzo Gala (psichiatra e psicoterapeuta, responsabile A.S. Aggiornamento professionale OmceoMi) e Fulvio Palmieri (sociologo e Direttore scientifico Telefono Donna), è strutturato in tre moduli. Introdurrà al tema con un primo incontro dal titolo ‘Dipendenze comportamentali: una nuova emergenza’, poi approfondito nel secondo modulo dall’analisi delle ‘Nuove dipendenze; tecnologie digitali e altri rischi emergenti’, per concludersi con le strategie di intervento per ‘L’intercettazione dei segnali deboli e l’orientamento ai servizi’. La trattazione delle varie tematiche, che integrano le più recenti evidenze scientifiche e le migliori pratiche cliniche, è affidata a autorevoli esperti di settore: psicologi-psicoterapeuti, sociologi, divulgatori di tematiche sociali, avvocati specializzati in problematiche connesse a tecnologia, gaming e gioco d’azzardo online.

