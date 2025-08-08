Milano: difesa Bezziccheri, ‘nessun sistema corruttivo, sgomenti per carcere’

agenzia

Milano, 8 ago. “Abbiamo presentato tutti gli elementi in fatto e in diritto che riteniamo assolutamente in contrasto con le ipotesi di reato per cui si procede: non c’è nessun sistema corruttivo al quale Bezziccheri abbia partecipato, non c’è nessun illecito urbanistico nelle operazioni che Bezziccheri ha portato avanti”. Lo afferma l’avvocato Andrea Soliani, difensore di Andrea Bezziccheri in carcere con l’accusa di corruzione per l’inchiesta sull’urbanistica, al termine dell’udienza – durata circa due ore – davanti al Riesame di Milano.