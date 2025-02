Milano: fermato per omicidio compagna, non risponde a pm, domani interrogatorio gip

agenzia

Milano, 7 feb. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Pablo Gonzalez Rivas, il compagno di Jhoanna Nataly Quintanilla – scomparsa da Milano lo scorso 24 gennaio -. In procura, l’uomo – che ha a lungo atteso l’arrivo del suo difensore – non ha risposto alle domande della procuratrice aggiunta Letizia Mannella e del pubblico ministero Alessia Menegazzo. Ai carabinieri della Omicidi non ha fornito nessuna indicazioni su dove possa essere il corpo della 40enne baby sitter, con cui conviveva da anni in piazza dei Daini, in zona Bicocca. Domani il 48enne salvadoregno sarà sentito davanti al gip che dovrà decidere sul fermo che vede, tra le esigenze cautelari, quella dell’inquinamento probatorio.

