Milano: Fontana, ‘vicino ad agente ferito, fatto grave attesta rischi forze ordine’

Roma, 9 mag- “Sono vicino al vice-ispettore della polizia Christian Di Martino, ferito in servizio alla stazione di Milano Lambrate, e alla sua famiglia. Seguiamo con attenzione e coinvolgimento gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Quanto avvenuto è di evidente gravità e dimostra ancora una volta il livello di rischio e pericolo a cui sono esposte le forze dell’ordine, a cui va il nostro ringraziamento per l’impegno costante nella tutela della sicurezza”. Così in una nota il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

