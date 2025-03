Milano: giovedì autopsia su corpo Jhoanna Nataly Quintanilla

agenzia

Milano, 3 mar. E’ stata fissata per giovedì prossimo 6 marzo, all’istituto di medicina legale di Pavia, l’autopsia sul corpo ripescato ieri nel fiume Adda e che con ogni probabilità – si attende l’ufficialità dal Dna – appartiene a Jhoanna Nataly Quintanilla uccisa, la notte tra il 24 e il 25 gennaio scorso, dal compagno Pablo Gonzalez Rivas, in carcere con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere. L’uomo ha sostenuto di aver ucciso la donna involontariamente, ossia le avrebbe spezzato il collo durante un gioco erotico. Versione che non convince gli inquirenti, secondo i quali la donna sarebbe stata uccisa – probabilmente strangolata – al termine di una lite. Ieri, domenica 2 marzo, dopo settimane di ricerche intense il corpo senza vita è riaffiorato dalle acque dell’Adda, all’altezza del comune di Zelo Buon Persico, in provincia di Lodi.

