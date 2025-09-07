Milano: La Russa, ‘Sala resti finchè può, noi aspettiamo sulla riva del fiume’

agenzia

Roma, 7 set “Che Dio ce la preservi questa Giunta di sinistra che gli unici accordi seri che fa sono con i palazzinari o con l’intellighenzia radical chic. Che Sala resti finchè può, lo vogliono, ce la fa, le vicende giudiziarie glielo consentono. Noi siamo sulla riva del fiume che aspettiamo che passi il cadavere di questa Giunta”. Lo ha detto Ignazio la Russa alla Festa dei patrioti.

